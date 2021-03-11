Водный кризис
Развитие сюжета: Российские власти заявили, что готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала ● Поклонская заявила о гуманитарной катастрофе в Крыму из-за «вонючей воды» ● В Севастополе перестанут использовать ресурсы Чернореченского водохранилища ● В Ялте сократилась подача воды из местных источников ● Ничего нового: сегодня в центре Симферополя будут перебои с водоснабжением
Завтра с утра в Симферополе начнутся перебои с подачей воды
фото © Podrobnosti.ua
Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения, 12 марта с шести утра сразу в нескольких районах Симферополя возможны проблемы с подачей воды.
Об этом в Facebook сообщает ГУП РК «Вода Крыма».
«Возможны перебои водоснабжения, снижение давления в микрорайонах Москольцо, Украинка, Анатра, Льдозавод, микрорайоны улиц Павленко, бульвар Ленина, на улицах Калинина, Толстого, Набережная, Ракетная, Ларионова, а также в районе Евпаторийского шоссе, на ГРЭСе, в поселках Молодежное, Давыдовка, Совхозное, в поселке городского типа Аграрное, садовых товариществах «Садовод», «Юбилейный», «Дачник», «Дзержинец», поселке Богдановка и селе Мирное (частично)», - говорится в сообщении «Воды Крыма».
На предприятии не уточняют, когда именно работы будут закончены.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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