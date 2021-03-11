Завтра с утра в Симферополе начнутся перебои с подачей воды

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Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения, 12 марта с шести утра сразу в нескольких районах Симферополя возможны проблемы с подачей воды.

Об этом в Facebook сообщает ГУП РК «Вода Крыма».

«Возможны перебои водоснабжения, снижение давления в микрорайонах Москольцо, Украинка, Анатра, Льдозавод, микрорайоны улиц Павленко, бульвар Ленина, на улицах Калинина, Толстого, Набережная, Ракетная, Ларионова, а также в районе Евпаторийского шоссе, на ГРЭСе, в поселках Молодежное, Давыдовка, Совхозное, в поселке городского типа Аграрное, садовых товариществах «Садовод», «Юбилейный», «Дачник», «Дзержинец», поселке Богдановка и селе Мирное (частично)», - говорится в сообщении «Воды Крыма».

На предприятии не уточняют, когда именно работы будут закончены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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