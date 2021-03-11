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Власть

Застройку Форосского парка начала проверять прокуратура

06:43 четверг, 11 марта 2021
Ялта
Застройку Форосского парка начала проверять прокуратура

фото © nts-tv.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нарушений при выдаче разрешения на строительство не выявлено.

Крымская прокуратура проверяет законность строительных работ на территории Форосского парка, который планомерно закатывают в бетон.

По словам представителя надзорного ведомства, который присутствовал на встрече главы Крыма Сергея Аксенова с местными жителями, масштабная проверка будет завершена 23 марта, ее результаты доведут до общественности.

Аксенов, в свою очередь, заявил, что нарушений при выдаче разрешения на строительство не выявлено. При этом, отметил он, застройщик компенсирует поврежденные или уничтоженные деревья, за каждое из которых будет высажено пять новых. Ранее сообщалось о том, что застройщик парка в Форосе хочет задобрить жителей высадкой деревьев.

Также глава Крыма сообщил, что территорию, огражденную строительным забором, уменьшили с 7,8 гектара до трех гектаров. Аксенов заверил местных жителей, которые протестуют против строительных работ в парке и просят о помощи президента Владимира Путина, что в парке будет возведен только детский лагерь.

Напомним, что глава Крыма Сергей Аксенов после вопросов из Кремля побывал в Форосском парке и пообещал приехать повторно 5 марта, чтобы ответить на все вопросы общественности, однако позже перенес свой визит.

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