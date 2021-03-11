За несколько дней в Крыму зарегистрировали 16 фактов дистанционных мошенничеств

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С начала рабочей недели в органы внутренних дел Республики Крым поступило 16 заявлений граждан, ставших жертвой мошенников.

Значительная часть преступлений совершена в отношении клиентов банковских учреждений, которым мошенники звонили, представляясь сотрудниками службы безопасности и сообщали о якобы имевшей место подозрительной активности по счету.

Испугавшись за свои деньги, граждане действовали под диктовку злоумышленников, которые либо предлагали перевести сбережения на резервные счета, либо советовали перепрограммировать «личный кабинет» банка. Во всех случаях преступники различными способами получали от потерпевших конфиденциальную информацию, в том числе поступающие через СМС пароли.

«Факты мошенничеств зарегистрированы в Керчи, Ялте, Симферополе, Евпатории, Ленинском и Симферопольском районах. В каждом таком случае граждане теряли со своих банковских счетов от 8 до 60 тысяч рублей. Как правило, это были последние деньги, находившиеся на карте клиента банка. Общая сумма ущерба, нанесенного за три дня 16-ти потерпевшим, составила около 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудники полиции предостерегают: сохраняйте бдительность и не верьте незнакомцам, которые сообщают о якобы блокировании счета или о несанкционированном списании денежных средств, что, по словам звонящего, требует срочных мер для нейтрализации угрозы.

Следует помнить: сотрудники банка никогда не просят у клиента данные карты и не будут призывать его проследовать к банкомату или терминалу для разблокировки карты. Если это произошло, свяжитесь с Вашим банком, сообщите о случившемся. Контактные телефоны всегда имеются на обороте карты. Никому и ни при каких обстоятельствах не называйте трехзначный код на обратной стороне карты и пароль, который приходит к вам в СМС-сообщении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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