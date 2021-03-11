Происшествия
За два месяца на пожарах в Крыму погибли уже 25 человек
фото © Public Domain Pictures
В МЧС Республики Крым выразили обеспокоенность статистикой гибели людей на пожарах.
С начала текущего года погибло 25 человек.
Очередной пожар произошел вчера вечером в селе Береговое Бахчисарайского района. Звонок в службу спасения поступил в 16:15. Выяснилось, что горит одноэтажный жилой дом. К прибытию пожарных он был уже полностью охвачен огнем.
«В первую очередь огнеборцы провели предварительную разведку и, обнаружив газовые баллоны, вынесли их в безопасное место. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к локализации и ликвидации пожар», — рассказали в пресс-службе МЧС республики.
При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело мужчины. Обстоятельства произошедшего выяснят эксперты.
Ранее в ведомстве сообщали о еще одном трагическом исходе возгорания жилого дома. В середине февраля 9-месячный ребенок погиб на пожаре в Бахчисарайском районе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Недалеко от Крыма затонуло судно с украинским экипажем, есть жертвы. Корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу.
Пожароопасный период в Севастополе могут объявить уже в конце марта. Пожароопасный период в Севастополе объявят в конце марта или в начале апреля – все будет зависеть от погоды.
Пьяный водитель без прав не доехал из Симферополя в Ялту. Крымские полицейские задержали пьяного водителя на трассе Симферополь – Ялта.
В Крыму школьники опять изрисовали непристойностями «Вечный огонь». В крымском городе Саки школьники осквернили мемориальный комплекс «Вечный огонь», расположенный в городском парке.
Улицы Симферополя перегородили поваленные ветром деревья
Две аварийные бригады устраняют в Симферополе последствия сильного ветра, который повалил несколько крупных деревьев.
За несколько дней в Крыму зарегистрировали 16 фактов дистанционных мошенничеств
С начала рабочей недели в органы внутренних дел Республики Крым поступило 16 заявлений граждан, ставших жертвой мошенников.
За два месяца на пожарах в Крыму погибли уже 25 человек
В МЧС Республики Крым выразили обеспокоенность статистикой гибели людей на пожарах.
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
8 часов назад
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 10 марта на территории Республики Крым подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.