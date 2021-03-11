За два месяца на пожарах в Крыму погибли уже 25 человек

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В МЧС Республики Крым выразили обеспокоенность статистикой гибели людей на пожарах.

С начала текущего года погибло 25 человек.

Очередной пожар произошел вчера вечером в селе Береговое Бахчисарайского района. Звонок в службу спасения поступил в 16:15. Выяснилось, что горит одноэтажный жилой дом. К прибытию пожарных он был уже полностью охвачен огнем.

«В первую очередь огнеборцы провели предварительную разведку и, обнаружив газовые баллоны, вынесли их в безопасное место. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к локализации и ликвидации пожар», — рассказали в пресс-службе МЧС республики.

При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело мужчины. Обстоятельства произошедшего выяснят эксперты.

Ранее в ведомстве сообщали о еще одном трагическом исходе возгорания жилого дома. В середине февраля 9-месячный ребенок погиб на пожаре в Бахчисарайском районе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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