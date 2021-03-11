Общество
Ветер в Симферополе еще усилится: штормовое предупреждение
В ближайшие часы и до конца дня в Симферополе ожидается сильный ветер, предупредили в пресс-службе МЧС РК.
По данным крымского гидрометцентра в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 11 марта в Симферополе ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.
Спасатели предупредили, что во время такой погоды высока вероятность возникновения ЧС, обрывов линий электропередач и связи, возможны повалы деревьев, обрушения слабо закрепленных конструкций.
Также возможно возникновение лесных и ландшафтных пожаров с угрозой распространения на населенные пункты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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