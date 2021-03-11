Ветер в Симферополе еще усилится: штормовое предупреждение

В ближайшие часы и до конца дня в Симферополе ожидается сильный ветер, предупредили в пресс-службе МЧС РК.

По данным крымского гидрометцентра в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 11 марта в Симферополе ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.

Спасатели предупредили, что во время такой погоды высока вероятность возникновения ЧС, обрывов линий электропередач и связи, возможны повалы деревьев, обрушения слабо закрепленных конструкций.

Также возможно возникновение лесных и ландшафтных пожаров с угрозой распространения на населенные пункты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Усиление ветра ожидается в Крыму в четверг. Усиление ветра ожидается в Крыму в течение ближайших суток.

Прогноз погоды в Крыму на среду 10 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 марта.

Тепла не будет: в Крыму ожидается до минус 8, снег и морось. Долгожданная весна не принесла пока на полуостров теплой погоды, все ближайшие дни будут холодными.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 марта.