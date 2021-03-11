В Украине блокировали незаконные перевозки людей в Россию через Крым

Жителя Херсонской области подозревают в нелегальных перевозках людей в Россию через Крым.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщила прокуратура АР Крым на странице в Facebook.

Правоохранители установили, что житель Херсонской области на своем автомобиле возил пассажиров в Крым через пункт пропуска «Чаплынка», а уже оттуда отправлялся в Россию через Керченский мост.

«В результате проведенных обысков по месту проживания указанного гражданина обнаружены доказательства его преступной деятельности», - рассказали в прокуратуре.

За нелегальные перевозки людей через границу украинцу грозит до 7 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Расследование еще продолжается.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии силовики оцепили здание мэрии. В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.

Прокуратура Крыма требует поставить на учет братскую могилу. Прокуратура через суд добивается постановки на государственный кадастровый учет братской могилы на месте массовых казней, находящейся на 10 километре трассы Симферополь – Феодосия.

Застройку Форосского парка начала проверять прокуратура. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нарушений при выдаче разрешения на строительство не выявлено.

Следователь отдела МВД в Ялте задержан за покушение на мошенничество. Следователь алупкинского отдела управления МВД по Ялте подозревается в покушении на мошенничество.