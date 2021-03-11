Власть
В Украине блокировали незаконные перевозки людей в Россию через Крым
Жителя Херсонской области подозревают в нелегальных перевозках людей в Россию через Крым.
Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.
Об этом сообщила прокуратура АР Крым на странице в Facebook.
Правоохранители установили, что житель Херсонской области на своем автомобиле возил пассажиров в Крым через пункт пропуска «Чаплынка», а уже оттуда отправлялся в Россию через Керченский мост.
«В результате проведенных обысков по месту проживания указанного гражданина обнаружены доказательства его преступной деятельности», - рассказали в прокуратуре.
За нелегальные перевозки людей через границу украинцу грозит до 7 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Расследование еще продолжается.
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