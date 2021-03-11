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Власть

В Симферополе на ремонт закрывают еще одну улицу

В Симферополе временно ограничат движение транспорта по переулку Киевский (от улицы Леси Украинки до улицы Новая) в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Ограничение движения вводится на период с 6:00 часов 15 марта до 18:00 часов 30 марта на месте проведения работ.

В целом в крымской столице запланирован ремонт 58 объектов улично-дорожной сети. На сегодняшний день работы ведутся на 14 улицах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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