В Севастополе 90 процентов пляжей не соответствуют требованиям

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На сегодняшний день в Севастополе только три оператора своевременно выполняют требования, предъявляемые к благоустройству пляжной территории.

Еще три их практически не выполняют, и, если в ближайшее время ситуация не изменится, от такого сотрудничества город откажется.

Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Он отметил, что пока не готов назвать имена аутсайдеров, которые, возможно, еще успеют исправить ошибки к началу купального сезона.

«Практика инвестиционных соглашений применяется уже четыре года, к сожалению, она не показала хорошего результата. Операторы присутствуют везде, но не все, кому доверены территории, реализовали свое право, поэтому мы будем вынуждены расторгнуть с ними договоры. Закрепим эти пляжи за нашим ГБУ «Парки и скверы» и будем улучшать государственную инфраструктуру. Пока только три пляжные территории, которые более-менее соответствуют тем требованиям, которые есть, – это из всех 34-х», – сказал Горлов.

Он уточнил, что окончательное решение примут после проверки, которую правительственные структуры проведут совместно с жителями города, общественниками и журналистами. После вопрос о расторжении договоров будет поставлен на голосование специальной комиссии. Горлов пояснил, что ужесточение подхода связано с тем, что правительство не намерено допустить повторения проблем, которые происходили на пляжах Севастополя в прошлом году.

«У нас, как вы помните, в Парке Победы было падение навеса – критическая ситуация. Мы с оператором расторгли договорные отношения и теперь находимся в судах. Такие вещи не должны допускаться операторами. Сейчас мы проверяем все несущие конструкции на пляжах, всю инфраструктуру », – сказал Горлов.

На территории так называемого Большого Севастополя действует 34 пляжа. Из них только 14 оборудованы соответствующей инфраструктурой и находятся на контроле у города. На остальных купание может быть опасным. Об этом предупреждают соответствующие информационные таблички, которые ежесезонно обновляются. По словам Горлова, это сделают в ближайшее время, а на сайте правительства опубликуют список безопасных пляжей, открытых для гостей.

Уделять внимание город будет не только пляжам, закрепленным за департаментом городского хозяйства, но и коммерческим объектам, пляжные территории которых имеют отношение к частным структурам. «Жители города и гости тоже пользуются этими территориями и мы, следовательно, тоже будем их проверять», – пояснил Горлов.

Все операторы пляжей к купальному сезону должны обеспечить проведение лабораторных исследований воды, провести обследование дна с привлечением водолазов, обучить группу матросов-спасателей и выполнить ремонтно-восстановительные работы. Сейчас на территориях работают уборщики – люди и техника. Проводится покраска малых архитектурных форм, убираются водоросли, выравнивается песок и галька, обновляются зоны отдыха.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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