В Крыму закрывают картинную галерея им. Айвазовского

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Ремонтно-реставрационные работы в феодосийской картинной галерее имени Ивана Айвазовского начнутся 16 марта и будут длиться примерно год.

Об этом сообщила директор галереи Татьяна Гайдук.

Ремонт будет проходить в главном корпусе, а картины на это время переместят во второй корпус. Кроме того, во дворе галереи запланировано строительство отдельного помещения для хранения музейных фондов.

«Очень большой объем работ, который в значительной степени изменит жизнь нашей галереи в лучшую сторону», — уточнила Татьяна Гайдук.

Она также рассказала, что ремонтные работы проводились в галерее в 2005 и в 2007 годах, но они были крайне непоследовательными и только помогали поддерживать выставочные залы в рабочем состоянии.

«Например, обсуждалась необходимость капитального ремонта в 2003 году, считали, сколько нужно денег, эта сумма фиксировалась. А приступали к капитальному ремонту только к концу 2004 года, деньги обесценивались, и ремонт проводился уже не в том объеме, который был изначально запланирован. Очень многие важные вещи были упущены из внимания, как например музейное освещение, система музейного микроклимата, система пожаротушения. Теперь будут выполнены полномасштабные работы, которые включат создание всех необходимые систем для жизнедеятельности современного музея», — подчеркнула директор картинной галереи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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