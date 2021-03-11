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Происшествия

В Крыму будут судить водителя без прав, отправившего в больницу трех человек

11:42 четверг, 11 марта 2021

МВД направило в прокуратуру и в суд уголовное дело по факту ДТП, произошедшего поздно вечером 13 ноября 2020 года в центре Бахчисарая.

Согласно материалам уголовного дела, автомобиль «Мицубиси Паджеро» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21110, после чего снес пешеходное ограждение, вылетел на обочину и перевернулся.

23-летний водитель «Мицубиси Паджеро» обвиняется в том, что он, не имея права управления транспортным средством, двигался с превышением скорости, в результате чего не справился с управлением, пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с ВАЗом. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и двум пассажирам отечественного автомобиля, в том числе несовершеннолетнему, был причинен тяжкий вред здоровью.

Следствием собрано исчерпывающее количество доказательств, установлены все очевидцы происшествия, проведен комплекс необходимых судебных экспертиз, осмотров места происшествия, следственных экспериментов, в результате чего доказана вина обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264  Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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