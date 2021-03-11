В Крыму будут судить водителя без прав, отправившего в больницу трех человек

МВД направило в прокуратуру и в суд уголовное дело по факту ДТП, произошедшего поздно вечером 13 ноября 2020 года в центре Бахчисарая.

Согласно материалам уголовного дела, автомобиль «Мицубиси Паджеро» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21110, после чего снес пешеходное ограждение, вылетел на обочину и перевернулся.

23-летний водитель «Мицубиси Паджеро» обвиняется в том, что он, не имея права управления транспортным средством, двигался с превышением скорости, в результате чего не справился с управлением, пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с ВАЗом. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и двум пассажирам отечественного автомобиля, в том числе несовершеннолетнему, был причинен тяжкий вред здоровью.

Следствием собрано исчерпывающее количество доказательств, установлены все очевидцы происшествия, проведен комплекс необходимых судебных экспертиз, осмотров места происшествия, следственных экспериментов, в результате чего доказана вина обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура Крыма требует поставить на учет братскую могилу. Прокуратура через суд добивается постановки на государственный кадастровый учет братской могилы на месте массовых казней, находящейся на 10 километре трассы Симферополь – Феодосия.

Застройку Форосского парка начала проверять прокуратура. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нарушений при выдаче разрешения на строительство не выявлено.

Следователь отдела МВД в Ялте задержан за покушение на мошенничество. Следователь алупкинского отдела управления МВД по Ялте подозревается в покушении на мошенничество.

Севастопольцу грозит пять лет тюрьмы за кражу на 6000 рублей. В Севастополе полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже гостиничного имущества общей стоимостью шесть тысяч рублей.