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Происшествия

В крымской заброшке найден труп подростка

В Симферополе на территории заброшенного дома найден труп 16-летнего студента. На теле умершего не было синяков и ссадин.

«Проводится процессуальная проверка по факту смерти подростка на территории Киевского района города Симферополя», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

В ведомстве уточнили, что на теле отсутствуют признаки криминальной смерти. В то же время следователями назначены необходимые экспертизы, проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Вместе с тем, как сообщает КП-Крым, труп юного крымчанина 9 марта нашли его товарищи в заброшенном доме. Компания подростков наведалась в заброшку, где они часто до этого собирались. Их повергла в шок страшная находка — на полу лежало бездыханное тело товарища со следами белой пены вокруг рта.

По предварительной версии экспертов, подросток захлебнулся рвотной массой.

В тексте использованы материалы: Форпост

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