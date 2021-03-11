В Кремле уверены, что Турция «рано или поздно» примет позицию России относительно Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле верят в то, что Турция «рано или поздно» примет их позицию относительно Крыма.

«Мы не принимаем позицию Турции по Крыму, вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию… Мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации», – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, «разногласия Москвы и Анкары по Крыму не влияют на партнерские отношения двух стран», так как Турция и Россия – стратегические партнеры, имеющие «большой комплекс торгово-экономических отношений».

Песков назвал такую кооперацию «главным фундаментом отношений», уточнив, что «речь идет о долгосрочных проектах, о сотрудничестве в области энергетики» и других сферах.

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