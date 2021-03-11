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Власть

В Инкерманских скалах пообещали пробурить два новых тоннеля

На новую железнодорожную ветку выделили почти четыре миллиарда рублей.

Для строительства железнодорожного объезда вокруг Свято-Климентовского мужского монастыря в скалах Инкермана пробурят два тоннеля, передает «Первый Севастопольский».

Новая ветка будет проходить через каменоломни. Путь будет смещен влево по направлению карьерного озера, где соорудят уступ-полку в известняковых породах. Планируемая трасса обогнет пещерный комплекс и примкнет к существующей железнодорожной линии у реки Черной. Глубина тоннелей будет составлять от 30 до 50 метров.

Железная дорога не будет пересекать крепость Каламита. При это судьба недостроенного стадиона и некоторых жилых домов пока неизвестна.

Напомним, что построить железную дорогу в обход монастыря в Инкермане поручил президент Владимир Путин в январе прошлого года.

Тэги: обещания

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