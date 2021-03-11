Власть
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
фото © Новости Крыма
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
Как сообщил источник в местной администрации, в оперативные службы Феодосии поступил сигнал о минировании.
«Поступило сообщение о минировании здания. Около получаса назад нас всех эвакуировали. Здание и прилегающая территория оцеплены», - сообщает источник.
Официальных комментариев в пресс-службе администрации Феодосии к этому моменту не дают. Правоохранители также пока не комментируют происходящее. В настоящее время по периметру здания выставлено оцепление, движение на улице Земская перекрыто.
Ранее, как сообщалось, в Феодосии правоохранители приняли сигнал о минировании здания ГИБДД. Позже стало известно, что сигнал оказался ложным.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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