Улицы Симферополя перегородили поваленные ветром деревья

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Две аварийные бригады устраняют в Симферополе последствия сильного ветра, который повалил несколько крупных деревьев.

Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

В четверг очевидцы в социальных сетях сообщали, что в разных районах крымской столицы шквальный ветер повалил крупные деревья. Некоторые из них оказались на проезжей части или упали на линии электропередач.

«Работает 10 человек. Сейчас уже завершаются работы на последнем объекте. Утром поваленные деревья были на улицах Павленко, Куйбышева, Никанорова. Там были именно большие деревья, которые мешали свободному движению. Сейчас они уже распилены, где-то даже вывезены. Работа продолжается. Завтра окончательно уберем все опилки и продолжим работать в плановом режиме», - уточнил Гумен.

Ранее в МЧС Крыма предупредили жителей Симферополя об усиление северо-восточного ветра, который в порывах будет достигать 20-25 м/с.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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