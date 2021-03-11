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Украина днем и ночью проводит учения возле Крыма
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В Вооруженных силах Украины сообщают о том, что на админгранице Крыма с Херсонской областью «продолжается операция» группировки войск, подчиненных Командованию объединенных сил ВСУ. Речь идет о военных учениях.
Как сказано в сообщении пресс-службы ОС ВСУ, «подразделения, удерживают позиции на юге Украины, ежедневно совершенствуют свои умения и навыки в ходе проведения занятий по боевой подготовке, тренировок и учений».
«Главной целью данных мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры», – отметил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, тренировки проходят в условиях, приближенных к боевым как днем, так и ночью.
Ранее Наев сообщал, что в марте украинские десантники проведут учения возле админграницы Крыма с Херсонщиной с целью «совершенствования способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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