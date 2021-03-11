Украина днем и ночью проводит учения возле Крыма

фото © ua.news

В Вооруженных силах Украины сообщают о том, что на админгранице Крыма с Херсонской областью «продолжается операция» группировки войск, подчиненных Командованию объединенных сил ВСУ. Речь идет о военных учениях.

Как сказано в сообщении пресс-службы ОС ВСУ, «подразделения, удерживают позиции на юге Украины, ежедневно совершенствуют свои умения и навыки в ходе проведения занятий по боевой подготовке, тренировок и учений».

«Главной целью данных мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры», – отметил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, тренировки проходят в условиях, приближенных к боевым как днем, так и ночью.

Ранее Наев сообщал, что в марте украинские десантники проведут учения возле админграницы Крыма с Херсонщиной с целью «совершенствования способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Самолеты НАТО над Крымом спровоцируют серьезный конфликт с Россией. Если самолеты НАТО начнут полеты непосредственно над Крымом, это спровоцирует серьезный конфликт с Россией, считает авиаэксперт ОО «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов.

Россиянкам предлагают сдать контакты бывших возлюбленных в военкомат. Военный комиссариат Ленинградской области предложил женщинам «в качестве подарка на 8 марта» поделиться с призывными пунктами контактами своих бывших возлюбленных.

США развернули в Румынии комплекс, способный нанести мощный удар по Крыму. На вооружении Румынии появились 18 тактических ракетных комплексов M142 HIMARS.

В Крыму начали формировать корпуса десантных кораблей. В Керчи началось формирование корпусов будущих универсальных десантных кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».