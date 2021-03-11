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Власть

Цены в Севастополе растут вдвое быстрее среднероссийских

Сильнее всего подорожали такие продукты питания, как огурцы и бананы.

Рост потребительских цен в Севастополе составил 1,6%, что в два раза выше, чем средний показатель по стране – 0,8%. Об этом сообщил Росстат.

Отмечается, что цены в регионе так подскочили из-за удорожания продовольственных товаров – на 2,9%. Кроме того, более высокая инфляция на юге страны связана с большой долей продуктов питания в перечне потребления населения. А еда, подчеркнули эксперты, дорожает значительно быстрее непродовольственных товаров и услуг.

Больше всего в течение февраля в цене прибавили огурцы (+18,0%) и бананы (+8,9%), а апельсины (-6,2%), грибы (-0,4%), лимоны (-0,3%) стали более доступными.

Ранее сообщалось о том, что в Уголовном кодексе России может появиться поправка, предусматривающая ответственность за распространение фейков о росте цен на продукты.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Цена нефти рекородно выросла. На лондонской бирже ICE североморская марка торговалась на максимуме по $70,86 за баррель.

Рубль ждут потрясения в ближайший месяц. Министерство финансов России решило увеличить ежедневный объем покупок иностранной валюты в три раза.

Предпринимателям Севастополя пообещали дать 413 млн рублей поддержки. В Севастополе представители малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работников в штате, получат поддержку на региональном уровне.

В Севастополе увеличили материнский капитал. Уже в марте семьи с детьми в Севастополе получат региональный материнский капитал в увеличенном размере. Теперь он составит 103 400 рублей - на 3 400 рублей больше.

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