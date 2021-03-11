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Топ-чиновник в Крыму признался, что тоже матерится как Новосельская
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Спиридонов встал на защиту министра культуры Крыма, которая выругалась матом в прямом эфире.
Глава крымского Госкомрегистра Александр Спиридонов опубликовал на своей странице в Facebookзаметку «на злобу дня», заявив, что он использует ненормативную лексику, как и министр культуры республики Арина Новосельская.
Спиридонов написал, что не гордится своей тягой к ругательствам, но когда находится в состоянии эмоционального напряжения, то просто ничего не может с собой поделать
«Хочу записаться в лагерь не всегда культурных. Зато не лицемерных», - написал Спиридонов.
Ситуацию прокомментировали в социальной сети. «Похоже, в ближайшее время мы увидим в соцсетях борьбу хэштегов #ЯМЫНовосельская и #вОтставкуНовосельскую. Региональные чиновники уже подтянулись», - с иронией написали авторы телеграмм-канала «Планерка Крым».
Как сообщалось, министр культуры Крыма выругалась матом на совещании Аксенова. Арина Новосельская не заметила, что ее микрофон включен, и эмоционально высказалась. Затем она объяснила причину своей брани, извинилась и сказала, что больше так не будет.
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