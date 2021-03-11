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За 10 марта на территории Республики Крым подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 10 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 51 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

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