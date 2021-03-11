Специалисты изучат состояние здания старейшего храма Крыма

Специалисты подготовят акт технического состояния старейшей крымской действующей церкви – храма Иоанна Предтечи, расположенного в Керчи.

Об этом сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.

«Подготовка акта технического состояния церкви Иоанна Предтечи включена в государственное задание Научно-исследовательскому центру крымоведения и охраны культурного наследия Республики Крым на 2021 год», – приводит слова министра пресс-служба крымского минкульта.

По информации Новосельской, вопрос реставрации объекта культурного наследия федерального значения находится на контроле министерства культуры. «Прорабатываются варианты включения мероприятий по сохранению значимого объекта историко-культурного наследия полуострова в государственные программы», – добавила министр.

Ранее музейщики заявили об угрозе сохранению старейшего храма из-за активной застройки.

Церковь Иоанна Предтечи — православный храм в центре Керчи. Это старейший из действующих храмов на территории Крыма и, возможно, на территории всей России. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Храм представляет собой памятник византийского искусства. Остатки сооружения VI века были использованы как основание для нового храма примерно в X веке. В XIX веке к храму пристроили притворы и колокольню в неовизантийском стиле. При этом древняя часть храма даже после всех последующих перестроек и реконструкций сохранила византийскую крестово-купольную планировку. Существует версия, что во времена Крымского ханства церковь использовалась как мечеть. Росписи храма были некогда замазаны побелкой, что привело к почти полной утрате фресок XIV века. При реставрации штукатурка была удалена, и появились очертания древних фресок.

Объект культурного наследия поставлен под государственную охрану распоряжением правительства Российской Федерации в 2015 году. Охранное обязательство утверждено в 2016 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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