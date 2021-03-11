Сотрудники севастопольской «скорой» не хотят носить синие платочки

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Руководство утверждает: новая форма - не чей-то каприз, к тому же она отвечает всем требованиям.

И без того непростая жизнь диспетчеров «скорой помощи» омрачилась еще больше: им не нравится новая форма. Ходить в синих халатах и платках, выданных им около месяца назад, они не хотят. В конфликте разбирались севастопольские СМИ.

Началось все с жалоб самих диспетчеров на то, что стирать форму им приходится самостоятельно. После проведенных проверок руководство «скорой помощи» обязали обеспечить сотрудников новой спецодеждой. Однако ее вид медиков шокировал - они считают, что она неэстетична, неудобна, ни от чего не защищает, а резиновые шлепанцы и вовсе опасны.

Как сообщила журналистам «Севастопольской газеты» председатель первичной профсоюзной организации Татьяна Кононенко, выданные диспетчерам халаты, косынки и резиновые шлепанцы с профкомом не согласовывали. Однако руководство «скорой» утверждает, что новая форма - не самодеятельность, а требование Государственной инспекции труда Севастополя. Кроме этого, шлепанцы оказались не резиновыми, а кожаными. Никакой опасности, утверждает руководство, они не представляют.

В самой Госинспекции труда журналистам подтвердили, что такое предписание было вынесено.

«Согласно норм, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 №777н, среднему и младшему медицинскому персоналу предусмотрена выдача халата или костюма хлопчатобумажного (2 в год), колпака или косынки хлопчатобумажной (2 в год) и тапочек кожаных (1 пара на два года)», — сообщает инспекция на информационный запрос редакции «Севастопольской газеты».

Однако в силу ст.221 Трудового кодекса РФ п.п.6,7 «Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)» работодатель должен был «учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников», уточнили в инспекции.

Разбирался в ситуации и телеканал «Первый Севастопольский». Начальник юридического отдела Центра экстренной медицинской помощи Ольга Игнатюк в разговоре с журналистами подтвердила, что новая форма появилась в результате выданного контролирующими органами предписания.

«В результате телеинтервью некоторых сотрудников нашего отдела, контролирующие органы провели проверку соблюдения типовых норм выдачи бесплатной спецодежды в нашем учреждении, и при проверке учреждения были установлены нарушения о том, что мы не обеспечили сотрудников спецодеждой. Было выписано предписание, обязательное к исполнению», - цитирует ее слова «Первый Севастопольский».

Ни одной жалобы руководству «скорой помощи» на новую спецодежду не поступало, - подчеркивает Игнатюк. Недовольство было высказано в соцсетях, там же появились и фотографии из оперативного отдела. А это является нарушением правил внутреннего распорядка.

Сказать, что новая униформа красива, было бы большим преувеличением. Сотрудники «скорой» считают ее старомодной и просят вернуть им обычную форму - куртки и брюки с логотипом «Скорая помощь Севастополь». Руководство Центра экстренной медицинской помощи подчеркивает: новая форма диспетчеров соответствует всем требованиям, и отказаться от ее закупки не было оснований. Чем закончится конфликт, пока не ясно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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