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Водный кризис

Российские власти заявили, что готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала

15:52 четверг, 11 марта 2021
Российские власти заявили, что готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала

фото © Крым.реалии

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что российские власти готовятся подать в отношении Украины иск «из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала.

Об этом Константинов лично сообщил журналистам.

«Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим», – цитирует Константинова информационное агентство ТАСС.

В то же время, по другим данным, спикер парламента Крыма также поручил оценить ущерб от выброса вредных веществ из кислотонакопителя завода «Титановых инвестиций» в Армянске в 2018 году, а также то, как пострадало крымское сельское хозяйство.

«У нас фактически полностью ликвидирована целая отрасль, которая занималась выращиванием риса и поставляла более 30% на всю Украину. Все остальные убытки, которые понесли фермеры в 2014, 2015, 2016 годах, которые связаны были с переориентированием хозяйства; многие до сих пор несут эти убытки», – утверждает Константинов.

Он уточнил, что в сумму иска также будут включены 50 млрд рублей, которые планирует потратить Россия на «решение проблем водообеспечения» Крымского полуострова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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