Пьяный водитель без прав не доехал из Симферополя в Ялту

Крымские полицейские задержали пьяного водителя на трассе Симферополь – Ялта.

Ранее мужчина уже был лишен права управления автомобилем, сообщили в пресс-службу МВД по РК.

Инцидент произошел в минувшие выходные во время акции «Нетрезвый водитель», уточнили в ведомстве.

«Сотрудники ГИБДД Алушты остановили микроавтобус Ford Transit для проверки документов. У находившегося за рулем 30-летнего мужчины выявили признаки алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Дальнейшая проверка баз данных показала, что ранее мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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