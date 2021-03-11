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Власть

Прокуратура Крыма требует поставить на учет братскую могилу

08:50 четверг, 11 марта 2021

Прокуратура через суд добивается постановки на государственный кадастровый учет братской могилы на месте массовых казней, находящейся на 10 километре трассы Симферополь – Феодосия.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Как показала проверка, органом местного самоуправления, на территории которого находится памятник погибшим при защите Отечества, длительное время не приняты надлежащие меры по обеспечению его сохранности, формированию и постановке на государственный кадастровый учет данного объекта и земельного участка в границах его охранной зоны», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что братская могила мирных жителей – жертв фашистского террора, находящаяся на территории Трудовского сельского поселения Симферопольского района, отнесена к объектам культурного наследия регионального значения.

«В этой связи прокурор обратился в суд с требованиями о признании бездействия незаконным, возложении на местную администрацию обязанности устранить выявленные в ходе проверки нарушения», – уточнили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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