Прогноз погоды в Крыму на четверг 11 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 11 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-восточный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 74 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 34 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 85 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 44 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 80 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер восточный 26 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 75 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 99 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 87 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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