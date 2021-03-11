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Бизнес

Предприятия Крыма хотят экспортировать свою продукцию в Китай

11:23 четверг, 11 марта 2021

Предприятия Крыма начнут торговлю с Китаем в скором времени, сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«Презентовали несколько предприятий Крыма – одни из них уже работают на рынке Китая. Производят продажи через электронные площадки. Некоторые начнут торговлю с Китаем уже в скором времени. В прошлом году экспорт в Китай уже составил 4,1 млн долларов – это 12% общего экспорта Крыма. Для нас Китай очень перспективное направление. На сегодня это третья страна по объему экспорта из Крыма. Нашему бизнесу есть в каких направлениях и странах развиваться», – отметила Кивико.

Она уточнила, что бизнесменов из Китая больше всего интересует куриная, эфиромасличная и винная продукция.

«Китайская делегация посетит ряд винных предприятий Крыма. Также пройдет встреча по развитию туристического бизнеса», – добавила Кивико.

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