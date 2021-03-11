Предприятия Крыма хотят экспортировать свою продукцию в Китай

Предприятия Крыма начнут торговлю с Китаем в скором времени, сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«Презентовали несколько предприятий Крыма – одни из них уже работают на рынке Китая. Производят продажи через электронные площадки. Некоторые начнут торговлю с Китаем уже в скором времени. В прошлом году экспорт в Китай уже составил 4,1 млн долларов – это 12% общего экспорта Крыма. Для нас Китай очень перспективное направление. На сегодня это третья страна по объему экспорта из Крыма. Нашему бизнесу есть в каких направлениях и странах развиваться», – отметила Кивико.

Она уточнила, что бизнесменов из Китая больше всего интересует куриная, эфиромасличная и винная продукция.

«Китайская делегация посетит ряд винных предприятий Крыма. Также пройдет встреча по развитию туристического бизнеса», – добавила Кивико.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму подорожали куриное мясо, яблоки и картофель. В Крыму подорожали куриное мясо, яблоки, картофель и вареная колбаса.

Крымстат рассказал о востребованных среди женщин профессиях. Дамы преуспевают в том, что испокон веков считалось мужским занятием.

Темпы роста цен на квартиры в Крыму обогнали Москву. По уровню цен на «вторичку» республика уже опередила Санкт-Петербург и вплотную приблизилась к российской столице.

В Крыму сообщили о снижении безработицы. Число официально зарегистрированных безработных в Крыму в январе текущего года уменьшилось на 11,6%.