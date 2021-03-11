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Власть

«Прачечная»: министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфире

13:47 четверг, 11 марта 2021
«Прачечная»: министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфире

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил провести служебную проверку в отношении министра культуры республики Арины Новосельской, которая нецензурно выругалась в прямом эфире во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов в регионе.

«Е… твою мать, поставили, как обезьяне!», – эмоционально высказалась министр, видимо, в адрес кого-то из своих помощников.

При этом микрофон у Новосельской был включен, и ее слова услышали не только участники совещания, но и все зрители, наблюдавшие за ходом мероприятия по телетрансляции.

«Арина Вадимовна успокойтесь, вы чего там? Коллеги, это что такое?!», – отреагировал на реплику министра глава республики Сергей Аксенов. 

«Михаил Анатольевич, расследование служебное проведите», – добавил он, обращаясь к вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему Минкульт республики.

Новосельская в свою очередь извинилась перед участниками совещания, пояснив, что у нее «отключилась машина».

В тексте использованы материалы: Примечания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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