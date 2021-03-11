Происшествия
Пожароопасный период в Севастополе могут объявить уже в конце марта
фото © АиФ Крым
Пожароопасный период в Севастополе объявят в конце марта или в начале апреля – все будет зависеть от погоды.
Об этом губернатору на аппаратном совещании правительства города сообщил директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин. Он уточнил, что основные мероприятия в рамках подготовки к пожароопасному периоду выполнены.
«Утвержден состав группировки сил и средств по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Севастополя. Межведомственная рабочая группа приступила к проверке готовности сил и средств. Разработан план тушения пожаров на опасный сезон 2021 года», – отметил он.
Кроме того, по словам Савчина, отлажена работа диспетчерской службы, а также уточнены данные в перечне населенных пунктов и мест отдыха, которые чаще других страдают от лесных пожаров. Специалисты лесхоза начали обустраивать лесную зону в соответствии с требованиями.
Пожароопасный сезон в Севастополе, как правило, вводится в начале апреля и длится до устойчиво дождливой осенней погоды – до середины октября. Чаще всего причиной пожаров является неосторожное обращение отдыхающих с огнем, поэтому во время пожароопасного периода в лесах и других особенно подверженных возгоранию городских территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.
Среди прочего вводится запрет на разведение костров и приготовление пищи на открытом огне, проведение сельскохозяйственных палов и сжигание мусора, а также на запуск пиротехнических изделий. Во время особого противопожарного режима вводится запрет на посещение лесов как пешком, так и на автомобилях. В такое время для обнаружения пожаров в лесах МЧС Севастополя задействует беспилотники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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