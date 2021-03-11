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Водный кризис

Поклонская заявила о гуманитарной катастрофе в Крыму из-за «вонючей воды»

14:57 четверг, 11 марта 2021
Поклонская заявила о гуманитарной катастрофе в Крыму из-за «вонючей воды»

фото © www.kommersant.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, сообщила, что на полуострове фактически уже началась гуманитарная катастрофа из-за плохой питьевой воды и действий Киева по водной блокаде.

Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Поклонская отметила, что ведет переписку с верховным комиссаром по правам человека, но миссия в Крым для независимого расследования пока приехать не смогла из-за пандемии коронавируса.

По ее словам, перекрытие Украиной канала вначале остро не ощущалось, но сейчас уже началось хаотичное бурение скважин, чего в Крыму по заверениям экологов делать нельзя. Это связано с тем, что людей хоть как-то нужно обеспечить пресной водой.

«Нельзя этого делать: нарушается экосистема, водный баланс, подушка пресной воды полуострова куда-то уходит, заменяется соленой водой, происходит засоление земель. Потом, одним словом Крым может превратиться в пустыню», - говорит Поклонская.

На вопрос о гуманитарной катастрофе на полуострове Поклонская ответила, что фактически она уже наступила.

«Я считаю, что когда из крана бежит грязная, вонючая вода, которую невозможно не только употреблять в пищу, но и купаться даже нельзя – дети болеют, – то это значит, что уже порог той самой катастрофы», - подчеркнула она.

В тексте использованы материалы: МК

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