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Власть

По Крыму распространились вредители

07:20 четверг, 11 марта 2021
По Крыму распространились вредители

фото © Новости Крыма

Вредители распространились в посевах озимых зерновых колосовых культур, озимого рапса, а также вдоль обочин дорог и лесополосах.

Об этом сообщили в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым.

«За осень-зиму 2020 -2021 гг. специалисты отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым обследовали на выявление грызунов 102,8141 тыс.га, из этой площади заселенными оказались около 45,311 тыс.га», — рассказали в ведомстве.

Средняя численность на сегодняшний день составляет 5 жилых нор на гектар. Экономический порог вредоносности достигается при выявлении 75- 100 жилых нор на 1 га.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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