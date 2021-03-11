Власть
По Крыму распространились вредители
фото © Новости Крыма
Вредители распространились в посевах озимых зерновых колосовых культур, озимого рапса, а также вдоль обочин дорог и лесополосах.
Об этом сообщили в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым.
«За осень-зиму 2020 -2021 гг. специалисты отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым обследовали на выявление грызунов 102,8141 тыс.га, из этой площади заселенными оказались около 45,311 тыс.га», — рассказали в ведомстве.
Средняя численность на сегодняшний день составляет 5 жилых нор на гектар. Экономический порог вредоносности достигается при выявлении 75- 100 жилых нор на 1 га.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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