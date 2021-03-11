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Бизнес

Несоизмеримое отставание: в Крыму посчитали зарплаты и доходы жителей

08:27 четверг, 11 марта 2021
Несоизмеримое отставание: в Крыму посчитали зарплаты и доходы жителей

фото © Pixabay

Несмотря на то, что в Республике Крым ежегодно фиксируется рост номинальной заработной платы, до среднего уровня зарплат в Южном федеральном округе регион пока не «дотянулся», а от среднероссийского уровня зарплат отстает почти на треть.

Такие данные озвучила на онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Балдина.

По ее словам, средненоминальная зарплата за 2020 год по Крыму составила 33571 рубль, по сравнению с 2019 годом увеличение составило 1,8%. Однако по сравнению с показателями по Южному федеральному округу и в целом по России этот рост не выглядит значительным.

«Зарплата по Республике Крым ниже средних значений по России и по ЮФО и составляет 92,8% относительно (среднего показателя – ред.) ЮФО и 65,7% относительно среднероссийского показателя. То есть, рост есть и он, безусловно, значительный за все годы, что мы отслеживаем эти показатели. Другой вопрос, что есть к чему стремиться: мы видим, что среднероссийский показатель несоизмеримо выше. И по ЮФО мы среднего показателя немного, но не достигаем», - заключила Балдина.

С другой стороны, реальная заработная плата, которая характеризует покупательскую способность населения и которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен (инфляция – ред.), по итогам 2020 года снизилась на 1%, чего в прежние годы не наблюдалось.

Кроме того, по данным Крымстата, в 2020 году на 4% сократились и реальные денежные доходы населения. При этом индекс инфляции составил 105,2%: с таким показателем Республика Крым занимает среднюю позицию по ЮФО, но в среднем по России индекс инфляции все-таки ниже и составляет 104,9%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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