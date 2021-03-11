Происшествия
Недалеко от Крыма затонуло судно с украинским экипажем, есть жертвы
фото © MarineTraffic
Корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу.
У берегов Румынии в Черном море потерпел крушение сухогруз с 13 членами экипажа – гражданами Украины. По крайней мере, два человека погибли, румынское издание Hotnews.ro.
Указано, что корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу. Судно затонуло в результате непогоды – волны в месте крушения достигали четырех метров.
Экипаж корабля Volgo Balt 179 состоял из 13 граждан Украины – 12 мужчин и женщины. Пока спасены 10 человек, они находятся в больнице корабля GSP Falcon и получают необходимую помощь.
Одного члена экипажа пока не нашли, спасательная операция продолжается.
Общая грузоподъемность корабля Volgo Balt 179 составляла 3500 тонн, а длина – 114 метров. Судно было построено в 1973 году.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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Недалеко от Крыма затонуло судно с украинским экипажем, есть жертвы
Корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу.
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