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Происшествия

Недалеко от Крыма затонуло судно с украинским экипажем, есть жертвы

12:58 четверг, 11 марта 2021
Недалеко от Крыма затонуло судно с украинским экипажем, есть жертвы

фото © MarineTraffic

Корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу.

У берегов Румынии в Черном море потерпел крушение сухогруз с 13 членами экипажа – гражданами Украины. По крайней мере, два человека погибли, румынское издание Hotnews.ro.

Указано, что корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу. Судно затонуло в результате непогоды – волны в месте крушения достигали четырех метров.

Экипаж корабля Volgo Balt 179 состоял из 13 граждан Украины – 12 мужчин и женщины. Пока спасены 10 человек, они находятся в больнице корабля GSP Falcon и получают необходимую помощь.

Одного члена экипажа пока не нашли, спасательная операция продолжается.

Общая грузоподъемность корабля Volgo Balt 179 составляла 3500 тонн, а длина – 114 метров. Судно было построено в 1973 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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