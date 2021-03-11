Министр культуры Крыма рассказала, почему стала материться при Аксенове

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Министр культуры республики извинилась за матерное выражение.

Все еще являющаяся главой министерства культуры Республики Крым Арина Новосельская попыталась объяснить, почему она жестко выругалась в прямом эфире.

По ее словам, выругалась она на очень важном для Минкульта совещании, где обсуждали работы на ряде объектов. Новосельская уверяет, что допустила матерное выражение в тот момент, когда у нее отключилась техника и она перестала слышать, о чем говорят участники совещания, передает «Крым 24».

Министр еще раз извинилась за свои слова и заверила, что такое больше не повторится.

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