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Власть

Министр культуры Крыма рассказала, почему стала материться при Аксенове

16:43 четверг, 11 марта 2021
Министр культуры Крыма рассказала, почему стала материться при Аксенове

фото © Википедия

Министр культуры республики извинилась за матерное выражение.

Все еще являющаяся главой министерства культуры Республики Крым Арина Новосельская попыталась объяснить, почему она жестко выругалась в прямом эфире.

По ее словам, выругалась она на очень важном для Минкульта совещании, где обсуждали работы на ряде объектов. Новосельская уверяет, что допустила матерное выражение в тот момент, когда у нее отключилась техника и она перестала слышать, о чем говорят участники совещания, передает «Крым 24».

Министр еще раз извинилась за свои слова и заверила, что такое больше не повторится.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

«Прачечная»: министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфире. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил провести служебную проверку в отношении министра культуры республики Арины Новосельской, которая нецензурно выругалась в прямом эфире во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов в регионе.

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