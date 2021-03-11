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Крымским футболистам запрещено играть в России
фото © Новости Крыма
С 2015 года футбол в Крыму живет своей жизнью и никак не связан с российским и украинским чемпионатами.
Из-за специального статуса Крыма в международном футбольном мире местные футболисты не могут участвовать ни в российских, ни в европейских чемпионатах. Об этом порталу «Чемпионат» рассказал президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.
«У нас есть желание, но нас никуда не берут», - констатировал он.
По словам главы КФС, с 2015 года УЕФА считает полуостров особой зоной со специальным статусом, не признавая крымских игроков российскими. Согласно правилам организации, российские клубы не имеют права участвовать в официальных матчах на территории республики, а крымские – играть в России.
Ветоха напомнил, что в 2018 году «Анжи-2» и саратовский «Сокол» сыграли в крымском неофициальном зимнем кубке, в связи с чем по запросу Украины УЕФА проводила разбирательство.
«Сегодня УЕФА запрещает нам вести переговоры напрямую с Россией и Федерацией футбола Украины. Устав УЕФА гласит, что сборная одной из ассоциаций может выйти из одной ассоциации по ее добровольному согласию, а другая должна ее принять. Только тогда это ассоциация может играть в другой и будет числиться в той, куда она пришла. Украинцы четко говорят, что это их территория и федерация, поэтому запрещают нам играть в РФ», - пояснил глава КФС.
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