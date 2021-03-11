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Власть

Крупнейшая российская авиакомпания повысила цены на билеты в Крым

07:51 четверг, 11 марта 2021

10 марта крупнейшая авиакомпания России повысила на 10% топливный сбор на рейсы внутри страны.

Так, стоимость сбора в цене билета класса «Эконом» составит 1650 рублей вместо 1,5 тыс. Она будет действовать на всех внутрироссийских направлениях.

Размер топливного сбора в классах «Комфорт» и «Бизнес» для внутренних авиарейсов по России составляет 150% и 200% соответственно от сбора в «Экономе» соответственно.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В аэропорту Симферополь появились прямые рейсы еще из трех городов России. С конца мая в Симферополь можно будет добраться прямыми авиарейсами из Пензы, Белгорода и Курска.

Севастопольский водопад Козырек стал мойкой для квадроциклов. Регулярно к водопаду Козырек (в Байдарской долине Севастополя), который ожил после таяния снегов, приезжают туристы на квадроциклах.

Пригородные поезда за год перевезли через Крымский мост более 65 тысяч пассажиров. Пригородные поезда, курсирующие из Анапы в Крым, за год работы перевезли более 65 тыс. пассажиров, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, выступающей оператором перевозок.

На улицах Симферополя массово не работают светофоры. В крымской столице на некоторых улицах участились аварии и пробки.

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