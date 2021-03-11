Власть
Крупнейшая российская авиакомпания повысила цены на билеты в Крым
10 марта крупнейшая авиакомпания России повысила на 10% топливный сбор на рейсы внутри страны.
Так, стоимость сбора в цене билета класса «Эконом» составит 1650 рублей вместо 1,5 тыс. Она будет действовать на всех внутрироссийских направлениях.
Размер топливного сбора в классах «Комфорт» и «Бизнес» для внутренних авиарейсов по России составляет 150% и 200% соответственно от сбора в «Экономе» соответственно.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В аэропорту Симферополь появились прямые рейсы еще из трех городов России. С конца мая в Симферополь можно будет добраться прямыми авиарейсами из Пензы, Белгорода и Курска.
Севастопольский водопад Козырек стал мойкой для квадроциклов. Регулярно к водопаду Козырек (в Байдарской долине Севастополя), который ожил после таяния снегов, приезжают туристы на квадроциклах.
Пригородные поезда за год перевезли через Крымский мост более 65 тысяч пассажиров. Пригородные поезда, курсирующие из Анапы в Крым, за год работы перевезли более 65 тыс. пассажиров, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, выступающей оператором перевозок.
На улицах Симферополя массово не работают светофоры. В крымской столице на некоторых улицах участились аварии и пробки.
Названы девять смертельно опасных продуктов
Среди привычной еды зачастую скрывается опасность — многие блюда, которые прочно вошли в наш рацион, могут быть смертельно опасны.
Застройку Форосского парка начала проверять прокуратура
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нарушений при выдаче разрешения на строительство не выявлено.
В Крыму школьники опять изрисовали непристойностями «Вечный огонь»
В крымском городе Саки школьники осквернили мемориальный комплекс «Вечный огонь», расположенный в городском парке.
Константинов опять выступил против английского языка
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в очередной раз раскритиковал надобность в изучении английского языка.
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В Крыму не будет масштабных торжеств на годовщину «русской весны»
Власти Крыма решили не проводить масштабных торжеств по случаю седьмой годовщины событий 2014-го года.