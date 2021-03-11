Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю ● Власти Севастополя рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 ● В Крыму 60 новых заражений за сутки ● В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой»
Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю
За минувшие сутки жертвами COVID-19 в Севастополе стали три человека.
За последние 24 часа выявлено еще 38 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 39 человек выписаны с выздоровлением. Об этом сообщает правительство города.
Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 12 498 человек. Из них 11 585 победили недуг, 526 с болезнью не справились.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 10 марта на территории Республики Крым подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.
Стало известно от чего в 2020 году умерло больше всего крымчан. За 2020 год в Республике Крым родилось 18868 человек, умерли 30620 человек. При этом больше всего крымчан умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и болезней органов дыхания.
Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю. За минувшие сутки на территории Севастополя зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли три человека в возрасте от 77 до 83 лет.
Власти Севастополя рассказали о ходе вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день в Севастополе от COVID-19 привиты 13 000 человек. Почти половину из них (49%) составляют люди старше 65 лет.
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