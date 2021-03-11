Керчанин украл 108 овец

Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в краже 108 овец в Белогорском районе.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2018 года по август 2020 года, прибывая в вечернее время в различные населенный пункты Крыма, незаконно проникал в хозяйственные загоны для животных, откуда похищал мелкий рогатый скот, принадлежащий местным жителям», – сообщили в пресс-службе.

За два года мужчина похитил 108 овец на сумму более 720 тысяч рублей, а также пытался совершить кражу еще семи животных. «Он обвиняется в совершении 27 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину), частью 3 статьи 30, пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу)», – пояснили в пресс-службе.

Деньгами, вырученными за продажу овец, обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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