Общество
Какой сегодня праздник 11 марта
фото © pixabay.com
Сегодня, 11 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Масленица (разгул)
Фото pixabay.com
4 день масленицы, или как его еще называют – разгуляй – празднуется с широким размахом. Это время было особенным в проведении мероприятий. Много традиций празднования масленицы сохранились и по сей день. Веселые гулянья, колядки, катания на санках и различного рода соревнования привлекали много людей.
Разгуляй славился и таким экстремальным развлечением, как прыжки через костер. Такой обычай пришел с языческих времен. Девушки и парни разводили костер и по очереди перепрыгивали через него. Буря эмоций сопровождала данный процесс.
Название “перелом» также вошло в обиход. Этот период считался переломным в праздновании масленицы. Весна вступала в свои законные права. Четверг, называемый колядухой масляной, славился разными развлечениями, одним из которых было переодевание. Многие наряжались в смешные и подчас страшные костюмы, пачкались в саже и пугали прохожих.
Всемирный день водопровода (World Plumbing Day)
Фото pixabay.com
11 марта обведено красным кружочком в календаре любого сантехника: и водопроводчика, и монтажника, и проектировщика отопительных, канализационных и систем водоснабжения.
А все потому, что в этот день санитарные техники всех стран отмечают свой профессиональный праздник, учрежденный Всемирным сантехническим советом (The World Plumbing Council).
Международный день сантехника — это день, когда хочется пожелать этим победителям засоров, асам разводного ключа и властелинам смесителя поменьше экстренных вызовов в выходные, побольше благодарности и восторженных отзывов от спасенных ими людей.
Порфирий Поздний
Народный праздник «Порфирий Поздний» отмечается 26 февраля по старому стилю (по новому - 10 марта (високосный год) или 11 марта (невисокосный год)). В церковном календаре это день почтения памяти святого Порфирия Газского, архиепископа. Другие названия праздника: «Порфирий», «День Порфирия», «Птичий день». Название «Поздний» было связано с переменчивой погодой. Хотя весна и приближалась, доверять раннему теплу было нельзя, так как за оттепелью обязательно ударят морозы.
Также сегодня, 11 марта, отмечают такие праздники:
- День сотрудников частных охранных агентств
- День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны
- День работников органов наркоконтроля РФ
- День Содружества наций (Commonwealth Day)
- День восстановления независимости Литвы
- Всемирный день почки
- Праздник голубых слонов
- День маленькой революции
- Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино
- День дремоты (National Napping Day) в США
- День овсяных вафель с орехами (National Oatmeal Nut Waffles Day) в США
- День печати в Таджикистане
- День преклонения перед инструментами (National Worship of Tools Day) в США
- День Мошвешве в Лесото
- День Канберры (Canberra Day) в Австралии
Сегодня именины празднуют: Иван, Николай, Севастьян, Порфирий, Асфея, Тереза.
Что происходило 11 марта в прошлые годы
106 - Цай Лун получает бумагу из волокон бамбука.
1302 - согласно Шекспиру, в этот день были обручены Ромео и Джульетта.
1702 - вышла в свет английская газета «Дейли Курант», первая ежедневная газета в мире.
1878 - Французской академии продемонстрировали фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством
1921 - правительство УССР принял постановление о выкупе у населения культурных ценностей для передачи государственным музеям
1933 - в Германии штурмовика «SA» (Sturm Abteilung) совершили погромы магазинов, принадлежавших евреям.
1938 - в ночь на 12 марта немецкие войска оккупировали Австрийскую Республику и было объявлено о «аншлюсе» обоих государств
1941 - США начали оказывать помощь военными материалами союзникам по антигитлеровской коалиции
1943 - немецкие войска вторично взяли Харьков
1985 - на пленуме ЦК КПСС Михаила Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС
1990 - на своем первом заседании новоизбранный Верховный Совет Литовской ССР, большинство в которой получили сторонники «Саюдис», принял Акт о восстановлении независимости Литвы
1997 - Украина и Молдова провозгласили создание таможенного союза
2004 - террористический акт на железнодорожном вокзале в Мадриде унес жизни 200 человек
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 марта. Какие праздники будут завтра?
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