Какой сегодня праздник 11 марта

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Сегодня, 11 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Масленица (разгул)

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4 день масленицы, или как его еще называют – разгуляй – празднуется с широким размахом. Это время было особенным в проведении мероприятий. Много традиций празднования масленицы сохранились и по сей день. Веселые гулянья, колядки, катания на санках и различного рода соревнования привлекали много людей.

Разгуляй славился и таким экстремальным развлечением, как прыжки через костер. Такой обычай пришел с языческих времен. Девушки и парни разводили костер и по очереди перепрыгивали через него. Буря эмоций сопровождала данный процесс.

Название “перелом» также вошло в обиход. Этот период считался переломным в праздновании масленицы. Весна вступала в свои законные права. Четверг, называемый колядухой масляной, славился разными развлечениями, одним из которых было переодевание. Многие наряжались в смешные и подчас страшные костюмы, пачкались в саже и пугали прохожих.

Всемирный день водопровода (World Plumbing Day)

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11 марта обведено красным кружочком в календаре любого сантехника: и водопроводчика, и монтажника, и проектировщика отопительных, канализационных и систем водоснабжения.

А все потому, что в этот день санитарные техники всех стран отмечают свой профессиональный праздник, учрежденный Всемирным сантехническим советом (The World Plumbing Council).

Международный день сантехника — это день, когда хочется пожелать этим победителям засоров, асам разводного ключа и властелинам смесителя поменьше экстренных вызовов в выходные, побольше благодарности и восторженных отзывов от спасенных ими людей.

Порфирий Поздний

Народный праздник «Порфирий Поздний» отмечается 26 февраля по старому стилю (по новому - 10 марта (високосный год) или 11 марта (невисокосный год)). В церковном календаре это день почтения памяти святого Порфирия Газского, архиепископа. Другие названия праздника: «Порфирий», «День Порфирия», «Птичий день». Название «Поздний» было связано с переменчивой погодой. Хотя весна и приближалась, доверять раннему теплу было нельзя, так как за оттепелью обязательно ударят морозы.

Также сегодня, 11 марта, отмечают такие праздники:

- День сотрудников частных охранных агентств

- День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны

- День работников органов наркоконтроля РФ

- День Содружества наций (Commonwealth Day)

- День восстановления независимости Литвы

- Всемирный день почки

- Праздник голубых слонов

- День маленькой революции

- Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино

- День дремоты (National Napping Day) в США

- День овсяных вафель с орехами (National Oatmeal Nut Waffles Day) в США

- День печати в Таджикистане

- День преклонения перед инструментами (National Worship of Tools Day) в США

- День Мошвешве в Лесото

- День Канберры (Canberra Day) в Австралии

Сегодня именины празднуют: Иван, Николай, Севастьян, Порфирий, Асфея, Тереза.

Что происходило 11 марта в прошлые годы

106 - Цай Лун получает бумагу из волокон бамбука.

1302 - согласно Шекспиру, в этот день были обручены Ромео и Джульетта.

1702 - вышла в свет английская газета «Дейли Курант», первая ежедневная газета в мире.

1878 - Французской академии продемонстрировали фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством

1921 - правительство УССР принял постановление о выкупе у населения культурных ценностей для передачи государственным музеям

1933 - в Германии штурмовика «SA» (Sturm Abteilung) совершили погромы магазинов, принадлежавших евреям.

1938 - в ночь на 12 марта немецкие войска оккупировали Австрийскую Республику и было объявлено о «аншлюсе» обоих государств

1941 - США начали оказывать помощь военными материалами союзникам по антигитлеровской коалиции

1943 - немецкие войска вторично взяли Харьков

1985 - на пленуме ЦК КПСС Михаила Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС

1990 - на своем первом заседании новоизбранный Верховный Совет Литовской ССР, большинство в которой получили сторонники «Саюдис», принял Акт о восстановлении независимости Литвы

1997 - Украина и Молдова провозгласили создание таможенного союза

2004 - террористический акт на железнодорожном вокзале в Мадриде унес жизни 200 человек

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 марта. Какие праздники будут завтра?

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