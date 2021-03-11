Четверых севастопольцев будут судить за разбои и вымогательство

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, занимавшейся вымогательством, грабежом и разбоем.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Перед судом предстанут четверо местных жителей 1989, 1987, 1986 и 1974 годов рождения, которым, помимо вышеуказанных обвинений, также инкриминируется незаконное лишение свободы.

«По версии следствия, пятеро мужчин, жителей Севастополя с 2017 по 2019 годы совершили ряд особо тяжких имущественных преступлений, в том числе грабеж, разбойное нападение и вымогательство, а также незаконное лишение свободы в отношении лиц, по их предположению причастных к незаконному обороту наркотических средств на территории города», – говорится в сообщении.

У шести потерпевших они похитили деньги, мобильные телефоны и автомобиль, причинив им материальный ущерб на общую сумму свыше 360 тысяч рублей. Преступную деятельность ОПГ пресекли сотрудники полиции.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении пятого соучастника, скрывшегося после совершенных преступлений, выделено в отдельное производство, его местонахождение устанавливается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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