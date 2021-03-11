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Аксенов приказал «перевыполнить план» по ремонту дорог в Крыму
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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил перевыполнить план по строительству дорог, чтобы «оправдать ожидания» российского президента Владимира Путина.
Об этом он сказал 11 марта на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму.
По информации пресс-службы правительства Крыма, Аксенов указал на то, что темпы строительства и ремонта улично-дорожной сети на полуострове «имеют положительную динамику».
«Сейчас в Крыму уже идут работы на 68 дорожных объектах. По Симферополю динамика ремонта улично-дорожной сети действительно выше, чем это было в прошлом году. В этом году темпы по строительству дорог набраны, наша задача – перевыполнить план по ремонту улично-дорожной сети и оправдать ожидания Президента и крымчан», – уточнил Аксенов.
Сообщается, что он также поручил составить исчерпывающий перечень поручений, не выполненных с 2018 года, для проведения детального анализа.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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