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Власть

Аксенов приказал «перевыполнить план» по ремонту дорог в Крыму

19:33 четверг, 11 марта 2021
Аксенов приказал «перевыполнить план» по ремонту дорог в Крыму

фото © autonews.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил перевыполнить план по строительству дорог, чтобы «оправдать ожидания» российского президента Владимира Путина.

Об этом он сказал 11 марта на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму.

По информации пресс-службы правительства Крыма, Аксенов указал на то, что темпы строительства и ремонта улично-дорожной сети на полуострове «имеют положительную динамику».

«Сейчас в Крыму уже идут работы на 68 дорожных объектах. По Симферополю динамика ремонта улично-дорожной сети действительно выше, чем это было в прошлом году. В этом году темпы по строительству дорог набраны, наша задача – перевыполнить план по ремонту улично-дорожной сети и оправдать ожидания Президента и крымчан», – уточнил Аксенов.

Сообщается, что он также поручил составить исчерпывающий перечень поручений, не выполненных с 2018 года, для проведения детального анализа.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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