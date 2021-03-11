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Власть

Аксенов объявил три религиозных праздника выходными днями в Крыму

16:19 четверг, 11 марта 2021

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил выходными праздничными днями в 2021 году Троицу, Ораза-байрам и Курбан-байрам.

Соответствующий указ размещен на интернет-портале крымского правительства.

«Объявить нерабочими праздничными днями: 14 мая 2021 года – в связи с празднованием Ораза-байрама; 21 июня 2021 года – в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 20 июля 2021 года – в связи с празднованием Курбан-байрама», – сказано в документе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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