Ялтинскому ветерану, у которого полицейский отобрал квартиру, пообещали помочь

Прокуратура Крыма в суде защищает права ветерана войны, которая мошенническим путем лишилась квартиры в Ялте.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Обвиняемый предоставил в территориальное управление Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым договор пожизненного содержания, якобы заключенный пожилой женщиной, и соответствующие документы для переоформления недвижимости. На основании фиктивных документов квартира перешла во владение злоумышленника», — рассказали в пресс-службе.

Теперь прокуратура обратилась в Ялтинский городской суд с иском о признании договора пожизненного содержания недействительным и настаивает на исключении записи из государственного реестра прав на недвижимость.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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