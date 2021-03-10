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Водный кризис

Водохранилища Симферополя начали пополняться

06:32 среда, 10 марта 2021
Водохранилища Симферополя начали пополняться

фото © rg.ru

Водохранилища Симферополя начали пополняться, но воду оттуда будут использовать только на время устранений аварий на водоводах.

Об этом во время совещания по ситуации с водоснабжением сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Мы накопили, наконец-то, резервный миллион (кубометров) в Симферопольском водохранилище, который позволит в случае таких аварий на магистральном водоводе эти дни (брать) воду оттуда. В Партизанском и Аянском водохранилищах у нас достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах», – сообщил Баженов.

По словам директора госпредприятия, на прошлой неделе в районе поселка Приятное Свидание под Симферополем произошла крупная авария на магистральном водоводе диаметром 1 200 мм. Ее удалось устранить.

10 марта будет запущен новый насос, который позволит перекачать большее количество воды из скважин на западе Крыма, что также «почти снимет» проблему подачи воды на верхние этажи многоквартирных домов.

В целом притоки воды в водохранилища, по данным Баженова, были небольшими, но с учетом подачи воды по водоводам с запада Крыма перебоев с подачей воды населению не будет.

По данным Крымского гидрометцентра, в феврале запасы воды в Симферопольском и Партизанском водохранилищах пополнились на 1 и 1,7 миллиона кубометров соответственно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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