Водный кризис
Развитие сюжета: Трубы не выдерживают: в Симферополе растет число аварий на сетях ● «Готовимся к худшему»: Аксенов приказал готовить план по спасению сезона ● Воду в Симферополь по новому водоводу обещают запустить 18 марта ● Эксперт думает, что Крыму не нужны опреснители ● В России предложили проложить водопровод по Крымскому мосту
Водохранилища Симферополя начали пополняться
фото © rg.ru
Водохранилища Симферополя начали пополняться, но воду оттуда будут использовать только на время устранений аварий на водоводах.
Об этом во время совещания по ситуации с водоснабжением сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Мы накопили, наконец-то, резервный миллион (кубометров) в Симферопольском водохранилище, который позволит в случае таких аварий на магистральном водоводе эти дни (брать) воду оттуда. В Партизанском и Аянском водохранилищах у нас достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах», – сообщил Баженов.
По словам директора госпредприятия, на прошлой неделе в районе поселка Приятное Свидание под Симферополем произошла крупная авария на магистральном водоводе диаметром 1 200 мм. Ее удалось устранить.
10 марта будет запущен новый насос, который позволит перекачать большее количество воды из скважин на западе Крыма, что также «почти снимет» проблему подачи воды на верхние этажи многоквартирных домов.
В целом притоки воды в водохранилища, по данным Баженова, были небольшими, но с учетом подачи воды по водоводам с запада Крыма перебоев с подачей воды населению не будет.
По данным Крымского гидрометцентра, в феврале запасы воды в Симферопольском и Партизанском водохранилищах пополнились на 1 и 1,7 миллиона кубометров соответственно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Готовимся к худшему»: Аксенов приказал готовить план по спасению сезона. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать детальный план обеспечения водой городов и поселков в период курортного сезона в условиях вододефицита. При этом он сказал учитывать, худший сценарий.
Неизвестные вырвали саженцы можжевельника в Судаке. Глава администрации Судака Игорь Степиков сообщил, что неизвестные «вырвали с корнями» недавно высаженные в городе саженцы можжевельника.
Аксенов думает, что строения на набережной возможны только при наличии хорошей «крыши». Глава Крыма уверен, что «теневые» строения на набережной, возможны только при наличии хорошей «крыши».
Блогер Варламов назвал «унылым говном» благоустройство Керчи. Он уверен, что благоустройство можно было выполнить намного качественнее и не пиариться на его фоне, выдавая за великое достижение.
В Крыму 60 новых заражений за сутки
За 9 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 10 марта фото
Сегодня, 10 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Колхоз-стайл: в Севастополе диспетчеров скорой помощи одели в синие халаты и косынки
Сотрудников диспетчерского отдела скорой медицинской помощи одели в новую форму, дизайн которой вызвал у них явное недоумение.
Скандал федерального уровня: разбираться с Форосским парком приехали москвичи
В Крым прибыл «десант» из Москвы с целью детально разобраться в ситуации с Форосским парком.
17 часов назад
В Форосском парке строят сразу шесть объектовфото
23 часа назад
Водохранилища Симферополя начали пополняться
Водохранилища Симферополя начали пополняться, но воду оттуда будут использовать только на время устранений аварий на водоводах.