Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 60 новых заражений за сутки ● В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой» ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● После 8 марта в Крыму заразились еще 58 человек ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
Власти Севастополя рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
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На сегодняшний день в Севастополе от COVID-19 привиты 13 000 человек. Почти половину из них (49%) составляют люди старше 65 лет.
Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.
«Вторым компонентом привито уже более 5 000 человек. Охват хороший: всего больше 13 000 занесены в регистр вакцинированных. Вакцина поступает по графику. На сегодня остаток 6 000. Перебоев нет», – сказал он.
По словам Денисова, вакцинация идет в плановом объеме. Все записавшиеся на процедуру получают препарат в порядке очереди и заносятся в единый реестр вакцинированных граждан.
Как ранее сообщалось, массовая вакцинация граждан от новой коронавирусной инфекции началась в Севастополе 8 февраля. Для проведении процедур в разных районах города было открыто 11 прививочных пункта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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