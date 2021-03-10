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Коронавирус в Крыму

Власти Севастополя рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Власти Севастополя рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

фото © Википедия

На сегодняшний день в Севастополе от COVID-19 привиты 13 000 человек. Почти половину из них (49%) составляют люди старше 65 лет.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

«Вторым компонентом привито уже более 5 000 человек. Охват хороший: всего больше 13 000 занесены в регистр вакцинированных. Вакцина поступает по графику. На сегодня остаток 6 000. Перебоев нет», – сказал он. 

По словам Денисова, вакцинация идет в плановом объеме. Все записавшиеся на процедуру получают препарат в порядке очереди и заносятся в единый реестр вакцинированных граждан.

Как ранее сообщалось, массовая вакцинация граждан от новой коронавирусной инфекции началась в Севастополе 8 февраля. Для проведении процедур в разных районах города было открыто 11 прививочных пункта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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