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Водный кризис

В Ялте сократилась подача воды из местных источников

09:20 среда, 10 марта 2021
Ялта

Власти Ялты сообщают о снижении подачи воды из местных источников из-за морозной погоды в горах.

«Так как заморозки в горах, упал дебит местных источников. А именно, Хаста-Баш начал выдавать 14,2 тысяч кубометров в сутки, Массандровский водопад – 6 тысяч в сутки, Уч-Кош – 3,3 тыс. в сутки. Общий объем по местным источникам за сутки составлял 24, 4 тыс. кубометров», – рассказал заместитель главы администрации Ялты Владимир Буряк на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения Крыма.

По его информации, запасы Загорского водохранилища составляют сейчас 4 млн 581 тыс. кубических метров, Счастливенского – 4 млн 944 тыс. кубометров воды.

«Стараемся из запасов большой воды не брать, с утра перешли снова на график подачи воды по три часа утром и вечером. Пользуемся местными источниками», – добавил Буряк.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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