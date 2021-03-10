Водный кризис
Развитие сюжета: Ничего нового: сегодня в центре Симферополя будут перебои с водоснабжением ● Водохранилища Симферополя начали пополняться ● Трубы не выдерживают: в Симферополе растет число аварий на сетях ● «Готовимся к худшему»: Аксенов приказал готовить план по спасению сезона ● Воду в Симферополь по новому водоводу обещают запустить 18 марта
В Ялте сократилась подача воды из местных источников
Власти Ялты сообщают о снижении подачи воды из местных источников из-за морозной погоды в горах.
«Так как заморозки в горах, упал дебит местных источников. А именно, Хаста-Баш начал выдавать 14,2 тысяч кубометров в сутки, Массандровский водопад – 6 тысяч в сутки, Уч-Кош – 3,3 тыс. в сутки. Общий объем по местным источникам за сутки составлял 24, 4 тыс. кубометров», – рассказал заместитель главы администрации Ялты Владимир Буряк на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения Крыма.
По его информации, запасы Загорского водохранилища составляют сейчас 4 млн 581 тыс. кубических метров, Счастливенского – 4 млн 944 тыс. кубометров воды.
«Стараемся из запасов большой воды не брать, с утра перешли снова на график подачи воды по три часа утром и вечером. Пользуемся местными источниками», – добавил Буряк.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ничего нового: сегодня в центре Симферополя будут перебои с водоснабжением. Из-за аварии на сетях в районе проспекта Кирова, а также улиц Гоголя, Пушкина, Карла Маркса, Толстого и прилегающих улиц и переулков будет ограничено водоснабжение.
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Водохранилища Симферополя начали пополняться. Водохранилища Симферополя начали пополняться, но воду оттуда будут использовать только на время устранений аварий на водоводах.
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