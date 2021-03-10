В Севастополе перестанут использовать ресурсы Чернореченского водохранилища

После запуска на полную мощность Бельбекского водозабора, вода из Чернореченского водохранилища перестанет поступать в краны севастопольцев.

Об этом рассказал Михаил Развожаев.

Дефицитный ресурс последнего времени из водозабора поставляется на третий гидроузел, оттуда в южную часть города. Первые несколько десятков тысяч кубометров уже поступили в городскую систему.

Губернатор Севастополя отметил, что планируется перестать использовать ресурсы Чернореченского водохранилища. Это позволит ему наполниться до максимального уровня за счет паводковых вод.

При этом продолжается бурение скважин. Если ресурсов реки Бельбек не хватит, будут использоваться подземные воды.

Кроме того, село Камышлы в Верхнесадовском округе снабдят водой. Там ранее не было централизованного водоснабжения. Населенный пункт находится в километре от бассейна водозабора.

Напомним, ранее сообщалось, водозабор на реке Бельбек в Севастополе полноценно заработает с 8 марта.

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