В Крыму заявили об увеличении спроса на путевки

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Спрос на предварительное бронирование отдыха в крымских отелях и санаториях увеличился на треть.

Об этом сообщил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Уже пора бронировать и выкупать свой отдых в этом году. На сегодняшний день по данным экспертов в сфере туризма уже на 30% бронировки выше, чем в тот же период 2019 года. Понятно, что 2020-й у нас был нестандартный – его мы в статистику не включаем», - сказал Черняк.

По его мнению, главной причиной возросшего спроса стало то, что основные зарубежные туристические направления в этом году в основном закрыты либо выдвигают перед туристами ряд антикоронавирусных требований, сильно удорожающих поездки.

«И главное, поднялись цены с учетом того, что вырос курс доллара и евро по отношению к рублю. Поэтому во многих странах подорожание произошло на 20-25% по сравнению с прошлыми годами. Ну и есть риск заражения, и многие страны теперь требуют совсем другой портфель страховочных документов, таким образом, страховки в некоторые страны будут стоить дорого», - добавил председатель профильного комитета.

При этом Черняк уверен, что многие выбирают Крым просто потому, что «здесь можно действительно качественно отдохнуть»:

«В прошлом году большое число людей побывали в Крыму впервые в жизни. И многие для себя открыли его совсем с другой стороны. И я сам общался с такими людьми, которые думали, что Крым примерно на уровне Советского Союза еще находится, и были удивлены инфраструктурой и новыми объектами. Поэтому многие будут возвращаться и в последующие годы».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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