В Крыму скончался известный краевед

Скончался выдающийся крымский краевед, историк и экскурсовод, специалист по охране памятников Владимир Гуркович.

Об этом на своей странице в Facebook написал член Союза писателей России Владимир Грачев.

Отмечается, что историку было 76 лет. Причина смерти не уточняется.

«С ним и его научной деятельностью меня связывает много лет истинного товарищества и совместной работы над многими историческими проектами. Его знания и опыт были востребованы и оценены многими поколениями экскурсоводов, историков, политиков и просто крымчан, с которыми он щедро ими делился», - написал Грачев.

Владимир Николаевич Гуркович был заслуженным работником культуры АРК, старшим научным сотрудником ГБУ РК «Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны культурного наследия Республики Крым».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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