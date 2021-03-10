Происшествия
В Крыму скончался известный краевед
Скончался выдающийся крымский краевед, историк и экскурсовод, специалист по охране памятников Владимир Гуркович.
Об этом на своей странице в Facebook написал член Союза писателей России Владимир Грачев.
Отмечается, что историку было 76 лет. Причина смерти не уточняется.
«С ним и его научной деятельностью меня связывает много лет истинного товарищества и совместной работы над многими историческими проектами. Его знания и опыт были востребованы и оценены многими поколениями экскурсоводов, историков, политиков и просто крымчан, с которыми он щедро ими делился», - написал Грачев.
Владимир Николаевич Гуркович был заслуженным работником культуры АРК, старшим научным сотрудником ГБУ РК «Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны культурного наследия Республики Крым».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В частном доме под Симферополем на пожаре пострадал человек. В селе Перевальное Симферопольского района в одном из частных домов взорвался газовый баллон, пострадал человек.
Полиция рассказала о причинах резонансного ДТП в Севастополе. Лобовое ДТП, случившееся 8 марта у Орловского моста в Севастополе, произошло из-за выезда на встречную полосу Тойоты Прадо, за рулем которой находился 45-летний мужчина. В итоге машина столкнулась с Тойотой Авенсис под управлением 36-летнего водителя.
Не услышала сигнал электрички: в Крыму женщина погибла из-за наушников. 8 марта, в районе станции Урожайная, в Красногвардейском районе Крыма электричка насмерть сбила женщину.
В Крыму пьяный таксист снес кирпичное ограждение. В поселке Приморский близ Феодосии пьяный водитель такси снес знак и кирпичное ограждение.
Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю
За минувшие сутки на территории Севастополя зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли три человека в возрасте от 77 до 83 лет.
Константинов опять выступил против английского языка
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в очередной раз раскритиковал надобность в изучении английского языка.
В Крыму 60 новых заражений за сутки
За 9 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.
Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО
Для получения услуг людям приходится занимать очередь за талонами еще до рассвета.
6 марта
В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой»
Представитель агентства по вопросам здоровья Австрии Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».