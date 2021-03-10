Происшествия
В Крыму школьники опять изрисовали непристойностями «Вечный огонь»
фото © Facebook Александра Овдиенко
В крымском городе Саки школьники осквернили мемориальный комплекс «Вечный огонь», расположенный в городском парке.
Глава администрации города Александр Овдиенко рассказал, что личности вандалов установлены.
Он напомнил, что мемориал не первый раз оказывается в центре «внимания» вандалов. Буквально сегодня стало известно, что суда ожидает юноша, который в ночь на 14 декабря прошлого года бросил венок в «Вечный огонь».
«И вот – новое происшествие: непристойные надписи и рисунки на мемориале и стенах комплекса», – посетовал Овдиенко.
Он сообщил, что действия вандалов запечатлели камеры уличного наблюдения. Благодаря записям сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки смогли установить личности «художников». Школьников вместе с родителями пригласили в отдел по делам несовершеннолетних для выяснения всех обстоятельств и проведения профилактической работы.
«В этом случае фигурантами стали дети запредельно маленького возраста. И все они - из благополучных семей, поэтому нельзя говорить о каком-то негативном воздействии среды. Значит что-то не дорабатываем, не «довоспитываем», начиная от школы и заканчивая семьями, - констатировал глава города. - Это означает, что в обществе идут процессы, из-за которых и историческая память в целом, и патриотические настроения с большей интенсивностью выветривается из юных голов. Видимо, то, что раньше было достаточно сказать один раз, этому поколению надо повторять трижды».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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