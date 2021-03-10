В Крыму не будет масштабных торжеств на годовщину «русской весны»

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Власти Крыма решили не проводить масштабных торжеств по случаю седьмой годовщины событий 2014-го года.

Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

«Мы не планируем проведения никаких масштабных мероприятий. Во-первых, пандемия еще идет. Сегодня у нас проводился штаб. Очень хорошие результаты, очень хорошие перспективы по пандемии в Крыму, она снижается быстрыми темпами. Мы очень надеемся, что этот результат закрепится и мы вообще уйдем от этой темы. Поэтому нам не нужно давать дополнительных поводов, – сказал спикер крымского парламента. – Мы сегодня с главой республики это обсуждали. Это не юбилейная дата».

Некоторые торжественные мероприятия по случаю «крымской весны» на полуострове все же состоятся.

«Тем не менее мероприятия пройдут на должном уровне. Они будут касаться наших уже сложившихся традиционных мероприятий. В здании Госсовета пройдут основные мероприятия, где мы, конечно, будем вспоминать важные вехи в истории и нашей республики, и Российской Федерации, и мира», – добавил Константинов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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